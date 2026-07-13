Uzaylılar kendilerini yok mu etti? Dünyayı sarsacak araştırma ortaya çıktı

Hollywood sineması, uzaylılarla iletişim kurmayı her zaman oldukça kolay bir durum gibi yansıttı. Örneğin E.T. filminde sevimli bir yabancı gezegenimizde mahsur kalırken, Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi) romanı ve uyarlamasında insanlık evrenin geleceğini kurtarmak adına "Rocky" isimli bir uzaylıyla iş birliği yaptı; Alien serisinde ise "Mühendisler" olarak bilinen bir tür direkt olarak insan soyunun kökenlerini gözler önüne serdi.

Beyaz perdedeki bu etkileyici kurguları bir kenara koyup gerçek dünyayla yüzleştiğimizde, insanlığın kozmik yalnızlığı çarpıcı bir gerçeklik olarak beliriyor: Evrende neden hâlâ hiç kimseye rastlayamadık?