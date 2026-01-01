NASA’nın daha önce sosyal medya hesabından "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notuyla paylaştığı Akyaka, "2025 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girmeyi başardı.
Uzaydan görüntülenen doğa harikası Akyaka dünya gündeminde
NASA'nın hayranlığını gizleyemediği Muğla'nın Akyaka Mahallesi, bu kez Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü tarafından onurlandırıldı.
Muğla'nın Ula ilçesinde yer alan ve 2011 yılında "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanını alan Akyaka, doğal güzellikleri ve korunmuş mimarisiyle uluslararası arenada bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Özellikle ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi’ne dökülen Kadın Azmağı, su altı bitki örtüsü ve berrak görüntüsüyle bölgenin en önemli cazibe merkezi olma özelliğini sürdürüyor.
DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA DÖRT TÜRK KÖYÜ
BM Turizm Örgütü tarafından beşinci kez düzenlenen "En İyi Turizm Köyleri" programı kapsamında, 29 ülkeden toplam 52 köy listeye seçildi.
270’ten fazla başvurunun titizlikle incelendiği değerlendirme sürecinde Türkiye’den Akyaka’nın yanı sıra Antalya’dan Kale Üçağız, Mardin’den Anıtlı ve İzmir’den Barbaros köyleri de yer aldı.
Seçimlerde kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve yerel kalkınmaya sağlanan katkılar belirleyici kriterler oldu.
VALİ AKBIYIK: MUĞLA SADECE DENİZ VE GÜNEŞTEN İBARET DEĞİL
Elde edilen başarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akyaka’nın doğa ve insanın uyum içinde yaşadığı nadir yerleşimlerden biri olduğunu vurguladı.
Vali Akbıyık şu ifadeleri kullandı:
"Bu ödül, Muğla'nın yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını aynı zamanda kültür, doğa, ekoloji ve yerel değerler açısından da dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu başarıyı, daha güçlü bir sürdürülebilir turizm vizyonunun başlangıcı olarak görüyorum. Doğayı koruyarak kalkınmanın, yerel değerleri yaşatarak dünyaya açılmanın mümkün olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bu başarının tüm ilçelerimize ilham kaynağı olması temenni ediyorum."
Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törenle ilan edilen liste ile birlikte "En İyi Turizm Köyleri Ağı"na dahil olan destinasyon sayısı 319’a yükseldi. Bu ağ sayesinde köylerin sürdürülebilir kalkınma için bilgi ve deneyim paylaşımı yapması hedefleniyor.