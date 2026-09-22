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Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında bulunan bir gezegenden doğrudan kaynaklandığı belirtilen radyo sinyalleri tespit etti. Dünya’dan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b üzerinde yapılan gözlemler, öte gezegenlerin manyetik alanlarını incelemek açısından yeni bir kapı araladı.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, Güney Afrika’daki MeerKAT radyo teleskop dizisinden elde edilen veriler incelendi.

Daha önce gezegenlerin bulunduğu yıldız sistemlerinden radyo emisyonları gözlemlenmiş olsa da bunların yıldızdan mı yoksa gezegenden mi kaynaklandığını kesin olarak ayırt etmek önemli bir sorun oluşturuyordu. Araştırmacılar, Beta Pictoris sistemindeki yeni gözlemlerde sinyalin kaynağını gezegenle ilişkilendirdiklerini bildirdi.

SİNYALİN KAYNAĞI NE?

Tespit edilen radyo sinyallerinin dünya dışı yaşam veya teknolojik bir uygarlıkla bağlantılı olmadığı belirtiliyor. Araştırmacılara göre sinyaller, yüklü parçacıkların gezegenin atmosferi ve manyetik alanıyla etkileşmesi sonucu oluşan kutup ışıklarıyla ilişkili.

2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen dört ayrı gözlemde 0,85 ila 3,5 gigahertz aralığında hızlı, tekrarlayan ve dairesel polarize radyo patlamaları kaydedildi.

Araştırmacılar, gökyüzündeki kuasarları referans noktası olarak kullanarak sinyallerin konumunu belirledi. Yapılan analizlerde radyo emisyonlarının Beta Pictoris yıldızından değil, yıldızın çevresinde dönen Beta Pictoris b'den kaynaklandığı sonucuna varıldı.

MANYETİK ALANI HAKKINDA YENİ BULGU

Radyo sinyallerinin özelliklerinin Dünya ve Jüpiter’deki kutup ışıklarının oluşumuyla bağlantılı Elektron Siklotron Mazer Kararsızlığı (ECMI) mekanizmasıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Bu veriler sayesinde Beta Pictoris b'nin manyetik alanının gücü hakkında doğrudan tahminde bulunuldu. Hesaplamalar, gezegenin manyetik alanının Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü olabileceğine işaret etti.

Araştırmacılar ayrıca Beta Pictoris b'nin yaklaşık 8 ila 9 saatlik dönüş süresinin radyo emisyonlarının oluşumunda etkili olabileceğini değerlendirdi.

JÜPİTER'DEN YAKLAŞIK 10 KAT DAHA KÜTLELİ

2008'de keşfedilen Beta Pictoris b, Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip dev bir öte gezegen. Yeni çalışma, bu gezegenden kaynaklanan radyo emisyonlarının doğrudan tespit edildiğini öne sürmesi bakımından önem taşıyor.

Ancak bulgular henüz hakem değerlendirmesinden geçmiş bir bilimsel dergide yayımlanmış değil. Çalışmanın ön baskısı arXiv'de yayımlandı. Bu nedenle sonuçların bağımsız inceleme ve sonraki gözlemlerle doğrulanması gerekiyor.

Araştırmacılar, gelecekte daha hassas radyo teleskoplarının devreye girmesiyle başka öte gezegenlerin manyetik alanlarının da benzer yöntemlerle incelenebileceğini düşünüyor.