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Kaynak: AA

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 uydudan oluşan grup, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.

Gerçekleştirilen bu fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 655’inci taşıma görevi olarak kayıtlara geçti.

“G60 STARLİNK” PROJESİ BÜYÜYOR

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan uyduları, Alçak Yer Yörüngesi’nde kurulacak geniş kapsamlı takım uydu ağının bir parçasını oluşturuyor. “G60 Starlink” olarak da bilinen proje, küresel geniş bant internet hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında toplamda 15 bin uydudan oluşan dev bir uydu ağı kurulması hedefleniyor.

FIRLATMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Çienfan uydu ağının parçası olan 18 uyduluk grupların ilk fırlatışı 6 Ağustos 2024’te gerçekleştirilmişti. Proje kapsamında 2024 yılında 3, 2025 yılında 3 ve 2026 yılında ise 8 ayrı fırlatış yapıldı.

Çin’in bu hamlesi, küresel internet altyapısında rekabeti artırırken, uzay tabanlı iletişim teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.