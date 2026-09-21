Bilim insanlarının gerçekleştirdiği fizibilite analizleri, uzay yerleşimlerinin enerji ihtiyacı hususunda olumlu bir tablo çiziyor. Uydunun kutup bölgelerinde yer alan ve "sürekli ışık tepeleri" olarak adlandırılan yüksek alanlara kurulacak güneş paneli sistemleriyle gigavatlarca elektrik üretilebileceği hesaplanıyor. Bölgede panel üretimi için gerekli silikon hammaddesinin bulunması da dev altyapıların, yapay zeka veri merkezlerinin ve enerji ağlarının sürdürülebilir biçimde işletilmesine imkan tanıyor.

SU REZERVELERİ MİLYONLUK NÜFUSLARA YETMİYOR

Enerjideki parlak tabloya karşın, büyük şehirlerin sürekliliği hususunda su kaynakları devasa bir kriz olarak öne çıkıyor. Kutuplardaki karanlık kraterlerde milyarlarca yıldır korunan su buzunun miktarının, son ölçümlere göre ilk tahminlerden çok daha az olabileceği belirtiliyor. Yapılan senaryo analizlerine göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki gibi yüzde 98'lik gelişmiş geri dönüşüm oranları yakalansa dahi 1 milyon nüfuslu bir şehrin rezervleri bir asırda tüketebileceği vurgulanıyor. Araştırmacılar; ancak birkaç bin kişilik daha küçük yerleşimlerin uzun vadede ayakta kalabileceğini, devasa metropoller içinse derinlerde yeni kaynakların keşfedilmesi ya da asteroitlerden su taşınması gerektiğini ifade ediyor.