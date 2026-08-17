NASA’nın Ay ve Mars hedeflerini içeren Artemis programı kapsamında uzaya gönderilen AstroRad koruyucu yeleği, uzay radyasyonuna karşı yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. İnsanlı derin uzay görevlerinde astronotların sağlığını tehdit eden en büyük unsurlardan biri olan yüksek enerjili Güneş parçacıklarına karşı geliştirilen özel yelek, Artemis I uçuşunda test edildi. Orion uzay aracında yer alan ve insan dokusunu taklit eden yapay gövdeler üzerindeki 5 bin 600'den fazla sensörden elde edilen veriler, yeleğin Güneş fırtınaları sırasında alınan radyasyon dozunu yüzde 60'a yakın oranlarda engelleyebildiğini ortaya koydu.

HAFİF VE YÜKSEK KORUMALI ÖZEL MALZEME KULLANIMI

İsrailli StemRad firması tarafından Lockheed Martin ve İsrail Uzay Ajansı desteğiyle üretilen AstroRad, yapımında hidrojen bakımından zengin yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeden faydalanıyor. Kurşun gibi ağır ve ikincil radyasyon riski oluşturan maddelere kıyasla oldukça hafif bir yapı sunan bu sert plastik malzeme, su bazlı kalkanların aksine sızıntı riski de taşımıyor. Binlerce altıgen parçanın esnek bir şekilde birleştirilmesiyle oluşturulan tasarım, astronotların hareket kabiliyetini kısıtlamadan görev yapmalarına olanak tanıyor.

HASSAS ORGANLARA ÖZEL KORUMA STRATEJİSİ

AstroRad, vücudun her noktasına eşit malzeme dağıtmak yerine radyasyona karşı en hassas olan organlara yoğunlaşan bir mimariye sahip. Araştırmacılar, bu stratejik yaklaşımın aynı miktardaki koruyucu malzemenin eşit dağıtılmasına kıyasla radyasyon dozunda yüzde 30 daha fazla azalma sağladığını bildiriyor. Artemis I görevinde 26 kilogram ağırlıkla test edilen yelek, elde edilen verilerin ardından koruma performansından ödün verilmeksizin 16 kilograma kadar hafifletildi.

ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK

AstroRad yeleğinin astronotlar tarafından tüm görev süresince aralıksız giyilmesi hedeflenmiyor. Sistem, uzayda Güneş fırtınalarının patlak verdiği ve radyasyon seviyesinin kritik eşikleri aştığı anlarda birkaç saat veya birkaç gün boyunca giyilmek üzere acil durum ekipmanı olarak tasarlandı. Geliştirici ekip, ilerleyen süreçte koruyucu malzemenin doğrudan uzay ortamında üretilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.