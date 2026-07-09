Independent’te yayınlanan bir habere göre Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını yürüten bilim insanları, Dünya yörüngesinde görev yapan uyduların nükleer silah taşıyıp taşımadığını belirleyebilecek yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu yöntem, uzay araçlarındaki kitle imha silahlarını tespit etmeye yarayan ve kamuoyuyla paylaşılan ilk bilimsel formül olma özelliğini taşıyor.
Uzayda gizli nükleer silah endişesi: Yörüngedeki o uydunun sırrı çözülüyor
ABD ve Rusya arasındaki uzay gerilimi sürerken bilim insanları, yörüngedeki uyduların nükleer silah taşıyıp taşımadığını yüzde 99 doğrulukla tespit edebilen bir sensör sistemi geliştirdi. 1967 Dış Uzay Anlaşması'nı korumayı amaçlayan teknoloji, uzaydaki gizli kitle imha silahlarını deşifre edecek.Kaynak: Haber Merkezi
118 ülkenin katılımıyla 1967 yılında imzalanan Dış Uzay Anlaşması, uzay ortamına nükleer silah yerleştirilmesini kesin bir dille yasaklıyor. Buna karşın, yörüngedeki uyduların bu yasağa uyup uymadığını denetleyecek resmi bir mekanizma ya da hakem onayından geçmiş açık bir araştırma bugüne kadar bulunmuyordu.
Araştırmacı Dr. Areg Danagoulian liderliğinde yürütülen ve Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, şüpheli uyduların yakınında konumlanacak bir sensör sistemi öneriliyor. Ansiklopedi boyutlarındaki bu sistem; yüksek enerjili protonların radyoaktif maddelerle çarpışması sonucu ortaya çıkan nötronları saptama ilkesiyle çalışıyor.
Uranyum ve plütonyum gibi ağır elementlere proton çarptığında saniyede santimetrekare başına milyonlarca parçacık salındığını belirten Danagoulian, bu nötron akışının takibiyle nükleer varlığın kanıtlanabileceğini ifade ediyor.
Geliştirilen teknoloji, şüpheli uzay aracının 4 bin metre yakınında bir hafta boyunca kalması durumunda nükleer içeriği yüzde 99 doğrulukla teyit edebiliyor. Sensörün mesafe olarak bin metreye yaklaştırılması veya birden fazla küçük cihazın eş zamanlı kullanılması halinde ise bu inceleme süresi birkaç saate kadar düşebiliyor. Sistemde yer alan sintilatör pikselli çift panel ve elmas dedektörler, radyoaktif nötronları uzaydaki doğal elektron ve protonlardan ayırt etmeyi başarıyor.
Uzayda nükleer riskler yeni bir kavram değil. Amerika Birleşik Devletleri, 1962 yılında gerçekleştirdiği uzay testinde 1,4 megatonluk bir termonükleer başlık patlatmış ve dönemin ilk uydularının büyük kısmına zarar vermişti. Bu tür patlamalarda bombanın gövdesi iyonize olarak Van Allen radyasyon kuşağına yüksek miktarda elektron salıyor ve bu bölgeden geçen her araca kalıcı radyasyon hasarı veriyor.
Günümüzde bu konunun yeniden kritik hale gelmesinin arkasında ise Rusya yer alıyor. Moskova yönetiminin 2022 yılında "Cosmos 2553" adlı uyduyu olağan dışı bir yörüngeye fırlatması, ABD'li yetkilileri alarma geçirdi.
Kimsenin tercih etmediği, yoğun radyasyon içeren zorlu bir kuşağa yerleştirilen bu uydunun, gelecekte devreye sokulabilecek uydu karşıtı bir nükleer silahın bileşenlerini test ettiği tahmin ediliyor. Dr. Danagoulian, söz konusu tuhaf konumun termonükleer patlama sonrası elektronları yakalamak için en ideal nokta olduğuna dikkat çekiyor.
Çalışmanın henüz tamamen hazır ve kurulmuş bir sistem sunmadığını, öncelikle bilimsel olarak bunun yapılabilirliğini kanıtladıklarını vurgulayan Dr. Danagoulian, projenin somut bir doğrulama sistemine dönüşmesini umduğunu vurguladı.
Öte yandan şimdiki temel amaç, ulusal laboratuvarların bu verileri kendi çalışmalarına entegre etmesi ve politika yapıcıların bu teknolojiyi ulusal güvenlik araçlarının bir parçası olarak ciddi şekilde değerlendirmesi.