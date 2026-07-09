Uzayda gizli nükleer silah endişesi: Yörüngedeki o uydunun sırrı çözülüyor

Geliştirilen teknoloji, şüpheli uzay aracının 4 bin metre yakınında bir hafta boyunca kalması durumunda nükleer içeriği yüzde 99 doğrulukla teyit edebiliyor. Sensörün mesafe olarak bin metreye yaklaştırılması veya birden fazla küçük cihazın eş zamanlı kullanılması halinde ise bu inceleme süresi birkaç saate kadar düşebiliyor. Sistemde yer alan sintilatör pikselli çift panel ve elmas dedektörler, radyoaktif nötronları uzaydaki doğal elektron ve protonlardan ayırt etmeyi başarıyor.