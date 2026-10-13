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SDSS J1038+4849 olarak kodlanan galaksi kümesinde, merkezde yer alan iki parlak turuncu galaksi bir çift gözü simgelerken; ortadaki açık renkli yapı burun, alt taraftaki kavisli ışık yayları ise gülümseyen bir ağız görüntüsü sunuyor. Ancak bu kozmik görsel, galaksilerin tesadüfi diziliminden ziyade devasa kütlelerin ışığı bükmesi sonucu oluşuyor.

EINSTEIN HALKASI NASIL OLUŞUYOR?

Evrendeki en yüksek kütleye sahip yapılardan olan galaksi kümeleri, çevrelerindeki uzay-zaman dokusunu bükerek arkalarında kalan cisimlerden gelen ışığın yönünü değiştiriyor. Genel görelilik teorisi kapsamında "kütle çekimsel merceklenme" şeklinde tanımlanan bu fiziksel süreç, ışığı büyüterek kavisli izler meydana getiriyor. Arkadaki ışık kaynağı, mercek görevi gören galaksi kümesi ve teleskobun kusursuz bir simetriyle hizalanması sonucu nadir görülen bu dairesel ışık halkası biçimleniyor.