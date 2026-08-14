Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak

Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak

NASA, uzaydan Dünya'ya malzeme taşıma süreçlerini kolaylaştıracak "uzay hangarı" projesini destekliyor. Gravitics firmasının geliştirdiği yörünge altyapısı, araştırma ve üretim numunelerinin Dünya'ya daha düşük maliyetle ve esnek zamanlamayla indirilmesini sağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 1

Alçak Dünya yörüngesindeki bilimsel araştırma ve üretim faaliyetlerinden elde edilen veriler ile materyallerin yeryüzüne transferi boyut değiştiriyor.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 2

NASA, uzay lojistiğindeki yüksek maliyetleri düşürmek ve sevkiyat sıklığını artırmak amacıyla yenilikçi bir altyapı projesine finansman sağlıyor.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 3

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Gravitics, birden fazla kapsülü veya dönüş aracını aynı yörünge platformunda bir arada tutabilecek bir "uzay hangarı" konsepti üzerinde çalışıyor.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 4

Şirket, NASA’nın 2026 SBIR Faz I programı çerçevesinde "Multiple-Downmass Hangar" (Çoklu Kütle İndirme Hangarı) projesi için hibe almaya hak kazandı.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 5

Yarım yıl sürecek bu değerlendirme aşamasında, tasarlanan sistemin teknik kullanılabilirliği ile ticari numunelerin Dünya'ya dönüşünü düzenli hâle getirme kapasitesi analiz edilecek.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 6

Geliştirilen konsept, uzayda konumlandırılacak merkezi bir hangar platformunda çok sayıda dönüş kapsülünün hazır bulundurulması esasına dayanıyor.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 7

Yörüngede üretim veya deney yapan kurumlar, ihtiyaç duydukları anda bu kapsüllerden birini aktif ederek malzemelerini yeryüzüne ulaştırabilecek.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 8

Her sevkiyat için sıfırdan fırlatma ve görev planlama zorunluluğu ortadan kalkacak.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 9

Özellikle yörünge şartlarında üretilen, acil analiz veya ticari kullanım gerektiren ürünler için kesintisiz bir tedarik zinciri kurulacak.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 10

Gravitics yetkilileri, dönüş araçlarının yörüngede hazır beklemesinin operasyonel esnekliği maksimuma çıkaracağını vurguluyor.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 11

Amaç, uzay araçlarını tekil görevlerle sınırlamak yerine, sürekli işleyen bir lojistik ağ oluşturmak.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 12

Projenin Faz I aşaması başarıyla tamamlanırsa, yörüngeden Dünya'ya kütle indirme maliyetlerinin belirgin şekilde düşmesi ve transfer frekansının artması bekleniyor.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 13

Gelecekte Ay veya asteroitlerde gerçekleştirilmesi planlanan uzay madenciliği faaliyetlerinde elde edilecek değerli kaynakların Dünya'ya hızlıca taşınmasında bu tür lojistik çözümlerinin anahtar rol oynayacağı belirtiliyor.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 14

Uzay altyapısı alanında standartlaştırılmış ve büyük hacimli çözümler üreten Gravitics, Orbital Carrier ve Viper OTX programları üzerinden sivil, ticari ve savunma sektörlerine kargo taşıma hizmeti sunmayı hedefliyor.

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Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak - Resim: 15

ABD Uzay Kuvvetleri ile yürütülen STRATFI sözleşmesinin yanı sıra şirket, alçak Dünya yörüngesindeki stratejik noktalara kargo ulaştırmak adına çeşitli ticari ortaklıklarını sürdürüyor.

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