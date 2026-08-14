Alçak Dünya yörüngesindeki bilimsel araştırma ve üretim faaliyetlerinden elde edilen veriler ile materyallerin yeryüzüne transferi boyut değiştiriyor.
Uzayda bir ilk: NASA destekli "uzay hangarı" yeni dönemi başlatacak
NASA, uzaydan Dünya'ya malzeme taşıma süreçlerini kolaylaştıracak "uzay hangarı" projesini destekliyor. Gravitics firmasının geliştirdiği yörünge altyapısı, araştırma ve üretim numunelerinin Dünya'ya daha düşük maliyetle ve esnek zamanlamayla indirilmesini sağlayacak.Kaynak: Haber Merkezi
NASA, uzay lojistiğindeki yüksek maliyetleri düşürmek ve sevkiyat sıklığını artırmak amacıyla yenilikçi bir altyapı projesine finansman sağlıyor.
ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Gravitics, birden fazla kapsülü veya dönüş aracını aynı yörünge platformunda bir arada tutabilecek bir "uzay hangarı" konsepti üzerinde çalışıyor.
Şirket, NASA’nın 2026 SBIR Faz I programı çerçevesinde "Multiple-Downmass Hangar" (Çoklu Kütle İndirme Hangarı) projesi için hibe almaya hak kazandı.
Yarım yıl sürecek bu değerlendirme aşamasında, tasarlanan sistemin teknik kullanılabilirliği ile ticari numunelerin Dünya'ya dönüşünü düzenli hâle getirme kapasitesi analiz edilecek.
Geliştirilen konsept, uzayda konumlandırılacak merkezi bir hangar platformunda çok sayıda dönüş kapsülünün hazır bulundurulması esasına dayanıyor.
Yörüngede üretim veya deney yapan kurumlar, ihtiyaç duydukları anda bu kapsüllerden birini aktif ederek malzemelerini yeryüzüne ulaştırabilecek.
Her sevkiyat için sıfırdan fırlatma ve görev planlama zorunluluğu ortadan kalkacak.
Özellikle yörünge şartlarında üretilen, acil analiz veya ticari kullanım gerektiren ürünler için kesintisiz bir tedarik zinciri kurulacak.
Gravitics yetkilileri, dönüş araçlarının yörüngede hazır beklemesinin operasyonel esnekliği maksimuma çıkaracağını vurguluyor.
Amaç, uzay araçlarını tekil görevlerle sınırlamak yerine, sürekli işleyen bir lojistik ağ oluşturmak.
Projenin Faz I aşaması başarıyla tamamlanırsa, yörüngeden Dünya'ya kütle indirme maliyetlerinin belirgin şekilde düşmesi ve transfer frekansının artması bekleniyor.
Gelecekte Ay veya asteroitlerde gerçekleştirilmesi planlanan uzay madenciliği faaliyetlerinde elde edilecek değerli kaynakların Dünya'ya hızlıca taşınmasında bu tür lojistik çözümlerinin anahtar rol oynayacağı belirtiliyor.
Uzay altyapısı alanında standartlaştırılmış ve büyük hacimli çözümler üreten Gravitics, Orbital Carrier ve Viper OTX programları üzerinden sivil, ticari ve savunma sektörlerine kargo taşıma hizmeti sunmayı hedefliyor.
ABD Uzay Kuvvetleri ile yürütülen STRATFI sözleşmesinin yanı sıra şirket, alçak Dünya yörüngesindeki stratejik noktalara kargo ulaştırmak adına çeşitli ticari ortaklıklarını sürdürüyor.