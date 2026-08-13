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ABD merkezli uzay şirketi Rocket Lab, Electron ve HASTE roketlerinin sabit tesis bağımlılığını ortadan kaldırarak küresel ölçekte esnek ve hızlı fırlatılmasına olanak tanıyan GHOST (Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology) sistemini duyurdu. Standart nakliye konteynerleri içerisine entegre edilen bu mobil platform; roketleri, yer destek mekanizmalarını ve menzil kontrol ekipmanlarını tek bir yapıda topluyor.

FÜZE SAVUNMA VE UYDU FIRLATMALARINDA YENİ DÖNEM

Şirket CEO'su Peter Beck tarafından açıklanan sistem, savunma sanayisindeki hipersonik testlerden bağımsız uydu fırlatma görevlerine kadar geniş bir alanda operasyonel kolaylık sunacak. Sabit bir fırlatma rampasına ihtiyaç duymayan GHOST sayesinde, roketlerin Alaska dahil ihtiyaç duyulan stratejik bölgelere taşınarak görev icra etmesi hedefleniyor.

DEVERA ROKET "NEUTRON" İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Rocket Lab, mobil altyapı hamlesinin yanı sıra SpaceX'in Falcon 9 modeline rakip olarak geliştirdiği yeni nesil yeniden kullanılabilir roketi Neutron üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Alçak Dünya yörüngesine 13 bin kilogram taşıma kapasitesi bulunan Neutron'un ilk test fırlatmasının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan Kanada merkezli Kepler Communications, 2028 yılında yörüngeye göndereceği yeni nesil haberleşme uyduları için ilk ticari Neutron uçuşunu şimdiden rezerve etti.