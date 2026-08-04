Kocaeli Şehir Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi Ünitesi, barındırdığı modern basınç odasıyla aynı anda 14 kişiye tedavi imkânı sunuyor.
Uzay mekiğine benziyor, şifa dağıtıyor: İki saatlik seansla mucizevi iyileşme
Kocaeli Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi, diyabetik ayak yaralarından kemik çürümesine ve ani duyu kayıplarına kadar birçok rahatsızlığa çare oluyor.Kaynak: İHA
Atmosfer basıncının 3 ila 4 katı yüksekliğe çıkarıldığı ve yüzde 100 saf oksijen uygulandığı kabinde; şeker hastalığına bağlı ayak yaraları, kemik ödemi, avasküler nekroz (kemik çürümesi), ani işitme ve görme kayıpları, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve vurgun gibi pek çok hastalık başarıyla tedavi ediliyor.
Yaklaşık iki saat süren seanslarda muhtemel olumsuzluklara karşı bir sağlık personeli de kabin içinde hazır bulunuyor.
Hastaların konforunu artırmak adına televizyon yayınıyla film, dizi, belgesel veya müzik dinleme imkânı sağlanıyor. Kocaeli'nin yanı sıra Yalova, Sakarya ve Düzce gibi çevre illerden gelen hastalar, seanslar neticesinde ağrılarının hafiflediğini, yaralarının kapandığını ve hareket yetilerinin güçlendiğini belirtiyor.
Tedavinin çalışma prensibini açıklayan Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uzmanı Dr. Uğur Can Akyol, dokulara ulaşan oksijen miktarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Dr. Akyol, uygulamanın öncelikle oksijen desteğinin yetersiz kaldığı durumlarda tercih edildiğini aktararak; yara bakımı, ani duyu organı kayıpları, soba zehirlenmeleri ve kemik çürümesi gibi rahatsızlıklarda bu yöntemden faydalandıklarını dile getirdi.
Seansların kişiye özel planlandığını vurgulayan Dr. Akyol, uygulamanın ayrıntılarına dair şu bilgileri aktardı:
"Ortalama 30 seans uygulanıyor. Bazı hastalarda bu sayı daha az ya da daha fazla olabiliyor. Tedavi sırasında basınç odası yaklaşık 20 metre derinliğe dalış simülasyonu oluşturuyor. Bu sayede kandaki oksijen çözünürlüğü ve taşınan oksijen miktarı artıyor. Hastalar da bu süreçte maske aracılığıyla yüzde 100 oksijen soluyor.”
“Tedavi basıncı ve süresi hastalığa göre değişebiliyor. Her hasta için aynı protokol uygulanmıyor. Her tedavide olduğu gibi bunun da bazı yan etkileri bulunabiliyor. En sık karşılaştığımız durum, basınca bağlı kulakta dolgunluk hissi ve kulak eşitleme güçlüğü.”
“Dağa çıkarken yaşanan kulak basıncına benzer bir durum oluşabiliyor. Ancak deneyimli operatörlerimiz hastalara gerekli manevraları öğretiyor ve bu sorunlar genellikle kolaylıkla aşılabiliyor."
Uygulama öncesinde hastaların detaylı bir kontrolden geçirildiğini belirten Akyol; Göz, KBB gibi ilgili branşların onayının şart olduğunu kaydetti.
Pnömotoraks riski taşıyan bazı akciğer hastalarında bu yöntemin uygulanamayacağını aktaran Dr. Akyol, yenidoğan bebeklerden 80 yaş üstü kişilere kadar her yaş grubundan hastanın tedavi edilebildiğini ve merkezin hafta içi her gün hizmet verdiğini vurguladı.
Kalça kemiğindeki ödem nedeniyle tedavi gören 40 yaşındaki İbrahim Yavuz, 15’inci seanstan itibaren ciddi bir rahatlama hissettiğini ve ağrılarının azaldığını beyan etti.
Yavuz, "Ben şu anda 40'ıncı seanstayım. Toplam 60 seans alacağım. Yaklaşık 15'inci seanstan sonra belirgin bir iyileşme hissettim. İlk başta içerisi uzay mekiğindeymiş gibi geliyor, insan biraz yabancılık çekiyor ama sonradan alışıyorsunuz. İçeride arkadaşlarla tanışıp sohbet edince zaman da daha rahat geçiyor" şeklinde konuştu.
Bel fıtığı operasyonu sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle Sakarya'dan gelen 55 yaşındaki İsa Sertoğlu ise yürümekte güçlük çekerken tedavi sayesinde destek almadan yürümeye başladığını ve ağrılarının büyük oranda hafiflediğini dile getirdi.
Sertoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 10 gündür hiperbarik oksijen tedavisi alıyorum. 8 seanstan sonra ciddi anlamda rahatlama hissettim. Şu anda çok iyiyim. Hatta bastonumu bile zaman zaman bırakabiliyorum, kendi başıma yürüyebiliyorum.”
“Enfeksiyon nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamıştım. Doktorumun tavsiyesi üzerine Sakarya'dan buraya geliyorum. Her gün gidip geliyorum, haftada 5 gün tedavi alıyorum. Toplam 30 seans planlandı. Şu anda 11'inci seanstayım. Her seansta iki saat oksijen alıyoruz. Enfeksiyon nedeniyle ayakta duramıyordum. Ancak 8'inci ve 9'uncu seanslardan sonra ağrılarım büyük ölçüde geçti."
Şeker hastalığından dolayı Ayağında yara olan Şerife Pulat da, yaklaşık 15 gündür süren tedavisinin faydasını gördüğünü belirterek “Yaram büyük ölçüde iyileşti, ayağımın üzerine daha rahat basabiliyorum. Doktorumun tavsiyesiyle buraya geldim" ifadelerini kullandı.