Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararını kaldırttığı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi’nde bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının Hava Ç. (27) olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edildi.

Bilincinin açık olduğu öğrenilen Hava Ç.’nin ilk ifadesinde, kendisini eşi Mehmet Ç.’nin (32) bıçakladığını söylediği belirtildi.

Kadının, eşi hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu ancak barıştıkları için 23 Mart’ta bu kararı kaldırttığı öğrenildi.

Olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalanan şüpheli Mehmet Ç., emniyete götürülerek işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.

Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.