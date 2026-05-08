Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hakkında 6284 Sayılı Kanun kapsamında boşanma aşamasındaki eşine yönelik yaklaşmama ve telefonla aramama yönünde tedbir kararı bulunan 47 yaşındaki F.Ö. 33 yaşındaki eşi E.Ö.'ye telefon açıp tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edildi.

Şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.