25 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
Uzak Şehir'in yıldızları arasında aşk mı başladı? Paylaşımları kafaları karıştırdı

Uzak Şehir’in yıldızları arasında aşk mı başladı? Paylaşımları kafaları karıştırdı

Uzak Şehir, hem ekran başındaki izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcılarını etkilemeye devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralardan inmeyen dizinin iki genç oyuncusu Dilin Döğer ve Atakan Özkaya bu kez performanslarıyla değil, özel hayatlarına dair iddialarla gündemde.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Uzak Şehir’in yıldızları arasında aşk mı başladı? Paylaşımları kafaları karıştırdı - Resim: 1

Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer ile Kaya rolünde izlediğimiz Atakan Özkaya’nın paylaşımları, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

1 7
Uzak Şehir’in yıldızları arasında aşk mı başladı? Paylaşımları kafaları karıştırdı - Resim: 2

Özellikle Özkaya’nın Döğer’in doğum günü için yaptığı kutlama ve birlikte verdikleri samimi poz, “Aralarında aşk mı var?” sorusunu yeniden alevlendirdi.

2 7
Uzak Şehir’in yıldızları arasında aşk mı başladı? Paylaşımları kafaları karıştırdı - Resim: 3

Son dönemde yalnızca oyunculuğuyla değil, özel yaşamıyla da konuşulan Atakan Özkaya hakkında “Sevgilisi var mı?”, “Eski sevgilisi kim?” gibi sorular arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

3 7
Uzak Şehir’in yıldızları arasında aşk mı başladı? Paylaşımları kafaları karıştırdı - Resim: 4

Daha önce çıkan aşk iddialarına ise Özkaya net bir yanıt vermiş ve “Sadece arkadaşız. Çok yakın arkadaşız. Aynı projede yer alınca bu tür söylentiler normal” ifadelerini kullanmıştı.

4 7
Uzak Şehir’in yıldızları arasında aşk mı başladı? Paylaşımları kafaları karıştırdı - Resim: 5

Sosyal medyada paylaşılan son kare, ikilinin ilişki yaşadığı yönündeki söylentileri yeniden gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar paylaşımı “Aşklarını ilan ettiler” şeklinde yorumlasa da, taraflardan konuya dair resmi bir açıklama gelmiş değil.

5 7
Uzak Şehir’in yıldızları arasında aşk mı başladı? Paylaşımları kafaları karıştırdı - Resim: 6

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya arasında gerçekten bir ilişki olup olmadığı şimdilik belirsizliğini koruyor.

6 7
Uzak Şehir’in yıldızları arasında aşk mı başladı? Paylaşımları kafaları karıştırdı - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
