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Dizide Cihan Albora karakterine hayat veren Akbaba, yoğun sezonun ardından memleketine giderek eski evini ziyaret etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Kars’taki doğduğu evi görüntüleyen Akbaba, duygularını da takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında evin ve çevresinin yıllar geçse de değişmediğini belirten oyuncu, geçmişine dair hatıralarını dile getirdi.

Akbaba açıklamasında, "25 yıl sonra, doğduğum evde… Havası, rüzgarı, sesi aynı. Arka bahçesinin otları, çiçekleri aynı, kokuları aynı. Garip bir his. Büyümüşüm, neler görmüşüm, ne fırtınalar yemişim, ne korkular, ne hüzünler, ne sevinçler yaşamışım, boya başa çatmışım ama çiçeklerin üstüne düşen gölgem aynı. Çünkü sanıyorum çok değişmiş olmama rağmen çiçekler hiç değişmemiş, iyi ki değişmemiş… Şanslıyım." ifadelerini kullandı.

Yoğun sezonun ardından dinlenmeye vakit ayırmayan oyuncu, aynı zamanda “Çırak” dizisinin ikinci sezon çekimlerine başladı. TRT tabii için hazırlanan 10 bölümlük yapımın senaryosunu Ozan Akbaba ve Birol Tezcan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu yer alıyor.