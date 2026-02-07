Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir, etkileyici hikâyesinin yanı sıra oyuncu kadrosunun sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Dizide Pakize karakteriyle dikkat çeken Yaren Güldiken, son paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından iddialı pozlarını paylaşan Güldiken, sade ama çarpıcı tarzıyla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Doğal güzelliği ve fit görünümüyle öne çıkan oyuncuya, takipçilerinden “Çok güzelsin”, “Tarzın harika”, “Pakize’yi tanıyamadık” gibi yorumlar geldi. Kaküllü saç stiliyle de dikkat çeken Güldiken için “Ne giyse yakışıyor” yorumları yapıldı.

Uzak Şehir’in sevilen karakterlerinden Pakize’yi canlandıran Yaren Güldiken, daha önce verdiği bir röportajda dizinin kariyerindeki yerinden de bahsetmişti. Projenin hayatına beklenmedik bir anda dahil olduğunu söyleyen oyuncu, şu sözleriyle duygularını dile getirmişti:

“Uzak Şehir benim ilk televizyon deneyimim. Daha önce dijital platformlarda projelerde yer almıştım ama bu dizi hayatıma aniden girdi. Bu kadar ses getireceğini tahmin etmiyordum. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu.”