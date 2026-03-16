Bingöl'deki alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen gösterime, tiyatro ve sinema oyuncusu Nazmi Kırık katıldı.

Kırık, Bingöl halkının sinemaya olan ilgisinden memnuniyetini dile getirerek, “Bingöllüler, dostlarına haber vererek salonu doldurdular. Bu ilgi beni çok mutlu etti. Seyircinin sinemaya olan hakimiyeti dikkatimi çekti; hem bana hem de yönetmenimize çok teknik ve nitelikli sorular sordular. Bu, sinema kültürünün yüksek olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Mardin’de çekimleri süren ‘Uzak Şehir’ dizisindeki rolüne de değinen Kırık, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin sanatsal üretime katkı sağladığını belirtti. “Ben Diyarbakırlıyım, dizimizi Mardin ve Midyat’ta çekiyoruz. O bölgenin tarihi ve kültürel değerleri bizi çok etkiliyor. Halkımızın diziyi sevmesini çok iyi anlıyorum. Geçen yıl Mardin’e sadece setleri görmek için 3,5 milyona yakın turist geldi. Bu, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Beğenilmeyen iş izlenmez; insanlar kaliteyi görüyor ve sahip çıkıyor” dedi.

Filmin yönetmeni Rezan Yeşilbaş, hikayenin ilham kaynağını paylaşarak, “2014 yılında Diyarbakır’da bir köftecinin uçtuğuna dair bir haber duymuştum. ‘Acaba Kürtler uçabilir mi?’ sorusu ve bu hayal kurma hali beni bu hikayeyi yazmaya itti. O dönemde Diyarbakır’da birinin uçmayı hayal etmesi oldukça sıra dışı bir fikirdi” şeklinde konuştu.

Nazmi Kırık, Bingöl’deki etkinliğin ardından yeni bölüm çekimleri için ‘Uzak Şehir’ dizisinin setine dönmek üzere kentten ayrıldı.