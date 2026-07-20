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Kaynak: Haber Merkezi

Uzak Şehir'de canlandırdığı Demir karakteriyle adeta devleşen Ferit Kaya, diziden ayrılarak büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Diziye vedasıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, henüz ayrılığın gündemi bitmeden yepyeni bir diziyle anlaştı. Ünlü oyuncunun Atv ekranlarında yayınlanacak ve Alaaddin Keykubad dönemini yansıtacak Aşk ve Taht dizisinde rol alacağı öğrenilmişti. Ferit Kaya dizide Melik Celaleddin Keyferidun'a hayat verecek.

Aşk ve Taht için imaj değişikliğine giden Ferit Kaya, dizinin okuma provasında heyecanını paylaştı.