Sinem Ünsal ile başrolleri paylaştığı Uzak Şehir sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinen Ozan Akbaba, yeni reklam sözleşmesiyle de dikkatleri üzerine çekti.
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan rolüyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba, şu sıralar yeni anlaşmalarla gündemde. Ünlü oyuncu, bir konut finansmanı reklamında yer alacak ve bakın bu projeden ne kadar kazanacak?
Ozan Akbaba'nın rekor kıran bir anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.
Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, oyuncu yüzü olacağı ve çekimleri bugün başlayan konut finansmanı reklamından tam 30 milyon TL gelir elde edecek.
Televizyon başarılarını sinema filmleriyle destekleyen Ozan Akbaba, en son Bak Postacı Geliyor filminde seyirciyle buluştu.
Akbaba'nın filmde Deniz Barut ile olan partnerliği de büyük övgü aldı.
OZAN AKBABA KİMDİR?
Ozan Akbaba, Türk oyuncu, besteci ve mimardır. Akbaba 9 Haziran 1982'de Kars'ın Benliahmet köyünde doğdu.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Akbaba, öğrenci yıllarında tiyatro sahnesinde yer alarak sanat yolculuğuna başladı ve kariyerine 2005'te Kırık Kanatlar dizisiyle adım attı.
Diğer önemli projeleri arasında Kasaba Doktoru (2022-2023, Uzman Dr. Hakan Aydıner), Uzak Şehir (Cihan Albora), Kuzey Güney, Poyraz Karayel, Arka Sokaklar ile sinema filmleri Sürgün İnek, Sadık Ahmet, Kutsal Damacana: Zombi yer alıyor. Uzun yıllar tiyatroda da aktif rol aldı.
Kişisel yaşamında 2017'de yapımcı Elif Buket Arıkan ile evlenen Akbaba'nın, 2018 doğumlu Ozan Ali adında bir oğlu bulunuyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, ailesiyle sık sık fotoğraf paylaşıyor.
Ozan Akbaba, bağımsız sanatçı kimliğiyle kariyerini sürdürüyor.
Türk dizi ve sinema sektörünün sevilen yüzlerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.