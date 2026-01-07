Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı

Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan rolüyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba, şu sıralar yeni anlaşmalarla gündemde. Ünlü oyuncu, bir konut finansmanı reklamında yer alacak ve bakın bu projeden ne kadar kazanacak?

Haberi Paylaş
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 1

Sinem Ünsal ile başrolleri paylaştığı Uzak Şehir sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinen Ozan Akbaba, yeni reklam sözleşmesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

1 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 2

Ozan Akbaba'nın rekor kıran bir anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

2 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 3

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, oyuncu yüzü olacağı ve çekimleri bugün başlayan konut finansmanı reklamından tam 30 milyon TL gelir elde edecek.

3 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 4

Televizyon başarılarını sinema filmleriyle destekleyen Ozan Akbaba, en son Bak Postacı Geliyor filminde seyirciyle buluştu.

4 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 5

Akbaba'nın filmde Deniz Barut ile olan partnerliği de büyük övgü aldı.

5 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 6

OZAN AKBABA KİMDİR?

Ozan Akbaba, Türk oyuncu, besteci ve mimardır. Akbaba 9 Haziran 1982'de Kars'ın Benliahmet köyünde doğdu.

6 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 7

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Akbaba, öğrenci yıllarında tiyatro sahnesinde yer alarak sanat yolculuğuna başladı ve kariyerine 2005'te Kırık Kanatlar dizisiyle adım attı.

7 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 8

Diğer önemli projeleri arasında Kasaba Doktoru (2022-2023, Uzman Dr. Hakan Aydıner), Uzak Şehir (Cihan Albora), Kuzey Güney, Poyraz Karayel, Arka Sokaklar ile sinema filmleri Sürgün İnek, Sadık Ahmet, Kutsal Damacana: Zombi yer alıyor. Uzun yıllar tiyatroda da aktif rol aldı.

8 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 9

Kişisel yaşamında 2017'de yapımcı Elif Buket Arıkan ile evlenen Akbaba'nın, 2018 doğumlu Ozan Ali adında bir oğlu bulunuyor.

9 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 10

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, ailesiyle sık sık fotoğraf paylaşıyor.

10 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 11

Ozan Akbaba, bağımsız sanatçı kimliğiyle kariyerini sürdürüyor.

11 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 12

Türk dizi ve sinema sektörünün sevilen yüzlerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.

12 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 13
13 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 14
14 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 15
15 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 16
16 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 17
17 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 18
18 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 19
19 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 20
20 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 21
21 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 22
22 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 23
23 24
Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba rekor kıran anlaşma yaptı: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı - Resim: 24
24 24
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro