Elle Style Awards’ta ‘Yılın Televizyon Performansı’ ödülünün sahibi olan oyuncu, dondurucu soğukta geçen çekim sürecini şu sözlerle paylaştı:

“-11’i gördük. Artık ağzımı açamıyorum, donuyor. Mimiklerimiz donuyor, ellerimiz donuyor. Gerçekten oyun halindeyken bazen anında refleks veremez hale geliyoruz.”

BU NERENİN DÜŞESİ

Sinem Ünsal, ödül gecesinde çekilen büyüleyici fotoğraflarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşturdu. Güzel oyuncu için takipçilerinden “Uzak Şehir’in mistik güzeli”, “O kadar güzel ki yorum bile yapamıyorum”, “Yarışma İngiltere’de mi düzenleniyor? Bu nerenin düşesi?” gibi yorumlar yağdı.