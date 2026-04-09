İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Sinem Ünsal, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çekimler nedeniyle Mardin'de olduğunu söyleyen Ünal, "Çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım" ifadelerini kullandı.