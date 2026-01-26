Uzak Şehir’de yeni savaş başlıyor: Konakta nefesler tutuldu… Cihan resti çekti

Kanada'da yaşayan Alya Albora (Sinem Ünsal), vefat eden eşi Boran'ın vasiyeti üzerine cenazesi ve 5 yaşındaki oğlu Deniz ile birlikte Mardin'deki Albora ailesinin topraklarına gelir. Ancak güçlü ve gelenekçi Albora ailesi, Alya'yı bırakmak istemez. Alya, karanlık sırlar, aile içi çatışmalar ve bölgenin acı gerçekleriyle yüzleşirken büyük bir mücadele vermek zorunda kalır. Aşk, intikam, güç savaşları ve aile bağları etrafında dönen hikâye gerilim ve duygusal derinlik içerir.