Uzak Şehir'de yeni savaş başlıyor: Konakta nefesler tutuldu… Cihan resti çekti

Uzak Şehir'de yeni savaş başlıyor: Konakta nefesler tutuldu… Cihan resti çekti

Kanal D’nin reyting şampiyonu dizisi Uzak Şehir, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazır. Dizide Cihan’ın Boran’ı konaktan kovduğu sahneler büyük heyecan yaratacak.

CİHAN’DAN SERT ÇIKIŞ

Yeni bölüm fragmanında Cihan, Boran’ı konaktan kovuyor. Olayların ardından Boran’a “Sen bir Albora değilsin artık” diyerek rest çeken Cihan, kararından dönmüyor.

Cihan’ın öfkesini yatıştırmaya çalışan Sadakat araya girse de sonuç alamıyor. Cihan kimseyi dinlemezken konaktaki tansiyon iyice yükseliyor.

ECMEL SAHNEYE ÇIKIYOR

Her şey kopma noktasına gelirken Ecmel’in ortaya çıkıp Boran’a sahip çıkmaya çalışması, yeni çatışmaların fitilini ateşliyor. Bu müdahalenin dengeleri nasıl sarsacağı büyük merak konusu.

HEYECAN DOLU BÖLÜM BU AKŞAM

Dram ve gerilimin zirve yaptığı Uzak Şehir, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ

Uzak Şehir, Kanal D'nin reyting rekorları kıran dram dizilerinden biri. Lübnan yapımı ünlü dizi Al Hayba'nın Türkçe uyarlaması olan yapım, Ay Yapım ve AyNA Yapım imzası taşıyor.

Kanada'da yaşayan Alya Albora (Sinem Ünsal), vefat eden eşi Boran'ın vasiyeti üzerine cenazesi ve 5 yaşındaki oğlu Deniz ile birlikte Mardin'deki Albora ailesinin topraklarına gelir. Ancak güçlü ve gelenekçi Albora ailesi, Alya'yı bırakmak istemez. Alya, karanlık sırlar, aile içi çatışmalar ve bölgenin acı gerçekleriyle yüzleşirken büyük bir mücadele vermek zorunda kalır. Aşk, intikam, güç savaşları ve aile bağları etrafında dönen hikâye gerilim ve duygusal derinlik içerir.

BAŞLICA OYUNCULAR

• Ozan Akbaba → Cihan Albora

• Sinem Ünsal → Alya Albora

• Gonca Cilasun → Sadakat Albora

• Müfit Kayacan → Ecmel Albora

• Kuzey Gezer → Deniz (Alya'nın oğlu)

Ve daha pek çok güçlü yan rol oyuncusuyla geniş bir kadro.

Yayın BilgileriBaşlangıç tarihi: 11 Kasım 2024 (Pazartesi)

Yayın günü ve saati: Her Pazartesi 20.00'de Kanal D ekranlarında
Mevcut durum: 2026 itibarıyla 2. sezonu devam ediyor, reytinglerde zirvede yer alıyor ve bölümler puhutv gibi platformlarda da izlenebiliyor.

Çekim yeri: Mardin (özellikle Midyat'a bağlı Narlı köyü ve çevresi).

Kaynak: AA
