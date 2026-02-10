Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı dizi, sürükleyici hikâyesi ve beklenmedik gelişmeleriyle her hafta gündem yaratmaya devam ediyor. Uzak Şehir’in 49. bölümünde neler yaşandı? Cihan gerçekten öldü mü? Son bölümde altüst olan dengeler, yeni bölüm heyecanını daha da artırdı.
Uzak Şehir’de uçurum sahnesi nefes kesti: Cihan öldü mü?
Her hafta reyting yarışında zirveyi zorlayan Uzak Şehir, son bölümde yaşanan çarpıcı sahneyle izleyiciyi adeta nefessiz bıraktı. Cihan'ın uçuruma savrulmasıyla sona eren bölüm sonrası gözler 50. bölüm fragmanına çevrildi. Yeni bölümde yaşanacaklar büyük bir merak konusu oldu.
UZAK ŞEHİR 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?
9 Şubat’ta yayınlanan 49. bölümde, mahkemeye sunulması planlanan kritik video kaydının işe yaramaması Cihan’ı çılgına çevirdi. Alya’nın bu hamlesinin Boran ile arasındaki bağı güçlendirmesinden korkan Cihan, öfkesine yenik düşerek Alya’yla arasındaki ipleri daha da gerdi.
Alya, araçta birlikte olduğu Boran’ı artık onunla devam edemeyeceğine son bir kez ikna etmeye çalışsa da Boran kıskançlığının etkisiyle mantığını kaybetti. Alya’ya duyduğu öfkeyi açıkça dile getiren Boran, onu serbest bırakırsa Cihan’a gideceğini düşünerek geri adım atmadı.
Olaylar kontrolden çıkarken araç hızla uçuruma sürüklendi. Tam o anda Cihan’ın yolu kesmesiyle tansiyon zirve yaptı. Final sahnesinde Cihan’ın uçuruma yuvarlanması ise izleyenleri ekran başında donup bıraktı.
UZAK ŞEHİR’DE CİHAN ÖLDÜ MÜ?
Final sahnesi izleyicinin yüreğini ağzına getirirken, bölüm sonunda yayınlanan fragman tartışmaları da beraberinde getirdi. Fragmanda Alya’nın, Cihan’ı kazalı araçtan çıkarmaya çalıştığı anlar izleyenleri derinden etkiledi.
Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada, özellikle X platformunda, diziyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazı izleyiciler final sahnesinin fragmanda yer almasını eleştirirken, bazıları ise Cihan’ın akıbetine odaklandı. Fragmanda Cihan’ın net bir şekilde görülmemesi, “Cihan nerede?” sorusunu gündeme taşıdı.
Son bölüm izleyicileri bir kez daha ikiye bölerken, dizinin temposunun düştüğünü düşünenler de eleştirilerini dile getirdi.