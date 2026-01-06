Yeniçağ Gazetesi
Uzak Şehir'de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti

Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, yılbaşı arasının ardından 2026’ya temposu yüksek bir bölümle giriş yaptı.

Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti - Resim: 1

Boran, Alya ile Cihan’ın birlikteliğini öğrendiğinde kontrolünü kaybederken, uzun süredir merak edilen evlilik düğümü de çözüme kavuştu.

Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti - Resim: 2

Boran’ın kendi adına sahte kimlik düzenleyerek yaşadığını kanıtlamasının ardından mahkeme, Cihan ile Alya’nın evliliğini geçersiz saydı. Dengelerin tamamen değiştiği bölüm, reytinglerde Galatasaray–Trabzonspor Süper Kupa Yarı Finali’ni geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti - Resim: 3

DEMİR’İN KARANLIK PLANI

Uzak Şehir’de fırtınalı günler yaşayan bir diğer çift ise Kaya ve Zerrin oldu. Geçirdikleri kazanın ardından bebeklerini kaybettiklerini sanan ikilinin, Demir’in acımasız bir oyununun kurbanı oldukları ortaya çıktı.

Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti - Resim: 4

Fidan’ın Ecmel’i damdan atmaya kalkıştığı sahneler izleyicilere kısa süreli tebessüm yaşattı. Cihan ile Alya arasında geçen “Menemen soğanlı mı olur?” tartışması ve Cihan’ın Alya’ya traktör sürmeyi öğrettiği anlar ise bölümün romantik dozunu artırdı.

Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti - Resim: 5

ZİRVE UZAK ŞEHİR’İN

Sinematik anlatımıyla öne çıkan bölüm, reyting listelerinde de zirveye yerleşti.

Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti - Resim: 6

Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 15,83 reyting ve %40,35 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise 15,03 reyting ve %36,96 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen yapımı oldu.

Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti - Resim: 7

AB grubunda 11,03 reyting ve %31,46 izlenme payına ulaşan Uzak Şehir, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan dizisi olmayı başardı.

Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti - Resim: 8
Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti - Resim: 9
Kaynak: DHA
