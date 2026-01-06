Boran, Alya ile Cihan’ın birlikteliğini öğrendiğinde kontrolünü kaybederken, uzun süredir merak edilen evlilik düğümü de çözüme kavuştu.
Uzak Şehir’de taşlar yerinden oynadı: Boran çıldırdı, dengeler değişti
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, yılbaşı arasının ardından 2026’ya temposu yüksek bir bölümle giriş yaptı.
Boran’ın kendi adına sahte kimlik düzenleyerek yaşadığını kanıtlamasının ardından mahkeme, Cihan ile Alya’nın evliliğini geçersiz saydı. Dengelerin tamamen değiştiği bölüm, reytinglerde Galatasaray–Trabzonspor Süper Kupa Yarı Finali’ni geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.
DEMİR’İN KARANLIK PLANI
Uzak Şehir’de fırtınalı günler yaşayan bir diğer çift ise Kaya ve Zerrin oldu. Geçirdikleri kazanın ardından bebeklerini kaybettiklerini sanan ikilinin, Demir’in acımasız bir oyununun kurbanı oldukları ortaya çıktı.
Fidan’ın Ecmel’i damdan atmaya kalkıştığı sahneler izleyicilere kısa süreli tebessüm yaşattı. Cihan ile Alya arasında geçen “Menemen soğanlı mı olur?” tartışması ve Cihan’ın Alya’ya traktör sürmeyi öğrettiği anlar ise bölümün romantik dozunu artırdı.
ZİRVE UZAK ŞEHİR’İN
Sinematik anlatımıyla öne çıkan bölüm, reyting listelerinde de zirveye yerleşti.
Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 15,83 reyting ve %40,35 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise 15,03 reyting ve %36,96 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen yapımı oldu.
AB grubunda 11,03 reyting ve %31,46 izlenme payına ulaşan Uzak Şehir, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan dizisi olmayı başardı.