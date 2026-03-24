Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı dizide tansiyon giderek yükseliyor. 54. bölüm itibarıyla hikâyeye katılan Meryem, olayların seyrini değiştirecek gibi görünüyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Cihan Albora’nın geçmişinden gelen Meryem’in aniden ortaya çıkması, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık ve heyecan yarattı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan yorumlarda, izleyiciler Moray’ın performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi. “Diziye çok yakışmış”, “Sanki rol onun için yazılmış”, “Bir an Avlu havası aldım” gibi yorumlar dikkat çekti.

İzleyicilerin bir kısmı senaryoya eleştirel yaklaştı. Bazı seyirciler, önceki bölümlere kıyasla heyecanın azaldığını dile getirirken, Meryem’in gelişiyle birlikte hikâyedeki karmaşanın arttığını savundu.

54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boran’ın Alya’yı zorladığı anlaşmayı öğrenen Cihan büyük bir öfkeye kapılır. Alya ve Cihan Deniz’in hayatına başkalarının yön vermesine izin vermemekte kararlı olan Cihan, bu düzeni sarsmaya hazırlanır. Öte yandan Boran, Alya ve Cihan üzerindeki baskıyı giderek artırır ve Ecmel’in desteğini alarak cepheyi genişletir. Alya ise bu baskı altında Cihan’dan uzak durmayı seçmek zorunda kalır.

Ancak Cihan, bu kararı kabullenmeyerek aşkından vazgeçmeyeceğini net bir şekilde ortaya koyar.