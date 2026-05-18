Yayın hayatı boyunca reytinglerde zirveyi bırakmayan dizi, sezon finali öncesinde önemli gelişmelerle gündeme geldi. Zaman zaman eleştirilse de geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımda bazı karakterlerin hikâyesi sona erecek.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sevilen dizi, 25 Mayıs Pazartesi akşamı izleyici karşısına sezon finali bölümüyle çıkacak. Final öncesi en dikkat çeken gelişme ise dizide Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya’nın ekibe kendi isteğiyle veda edecek olması oldu.

EVE GİDEN YOL KADROSUNA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Oyuncunun ayrılığı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yeni projesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Daha önce “Taşacak Bu Deniz” dizisiyle anılan Çankaya’nın, bu kez Netflix için hazırlanan Eve Giden Yol kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Ay Yapım imzası taşıyan ve yerli “Lost” uyarlaması olarak konuşulan dizi, 2 Haziran’da sete çıkmaya hazırlanıyor. Yapımda Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya’nın yanı sıra Halil Babür, Sennur Nogaylar ve Ahmet Kürşat Öçalan da rol alacak.