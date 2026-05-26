Yeni bölümü yayın akışında yer almayan dizinin neden ekrana gelmediği merak konusu olmuştu. Yapım ekibinden gelen duyuruya göre, başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı fenomen yapım, 1 Haziran Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlanan sezon finali fragmanı ise dizinin takipçilerini şimdiden heyecanlandırdı. Cihan ve Alya’nın düğününde yaşanacak kanlı olaylar geceye damga vururken, Sadakat’ın vereceği karar herkesi sarsacak. Final bölümünde Boran, Şahin ve Feyyaz karakterlerinin hikâyeye dramatik şekilde veda edeceği öğrenildi.

Gerilim ve duygunun zirveye çıkacağı sezon finali, dizinin hayranlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.