Sezon finalinde Şahin’in, Cihan’ı kurtarmak için Boran’ın ateşlediği kurşunun önüne atlaması karakterin dramatik çıkışına sahne oldu ve izleyicileri derinden etkiledi.
Uzak Şehir’de set arkadaşlığı aşka dönüştü: Veda paylaşımında sürpriz kare
Uzak Şehir dizisi sezon finaliyle ekrana veda ederken, yapım hem yüksek reyting başarısıyla hem de yaşanan ayrılıklarla gündeme geldi. Dizide Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya da hikâyeye veda eden isimler arasında yer aldı.Derleyen: Cemile Kurel
Diziden ayrılmasının ardından sosyal medyada duygusal bir veda paylaşımı yapan Alper Çankaya, Midyat’ta geçen iki yıllık set sürecine değinerek şu ifadeleri kullandı:
“Ne diyeyim? Koca 2 sene geçirdik Midyat’ta… Muazzam bir emek, sayısız mutlu an, kan, ter, gözyaşı… Hepsi vardı. Hayat gibi. Yolumuz kiminle kesiştiyse hepsine selam olsun. Sonsuz desteğini bizden bir an bile esirgemeyen seyircilerimize de minnettarım. Başka hikâyelerde görüşmek üzere… Yola devam.”
Paylaşımda dikkat çeken detay ise Alper Çankaya’nın set arkadaşı Yaren Güldiken ile yer verdiği romantik kare oldu. İkilinin birlikte görüntülendiği fotoğraf kısa sürede büyük ilgi görürken, paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi.