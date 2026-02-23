Pazartesi akşamlarının reyting zirvesindeki yapımı Uzak Şehir, 51. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Saatler kala yayınlanan üçüncü tanıtım, heyecanın dozunu iyice artırdı.
Uzak Şehir’de savaş ve aşk aynı anda alevlendi: 51. bölüm fragmanı olay oldu
Uzak Şehir dizisi, başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı yeni bölümüyle izleyicisini yine bu akşam ekran başına kilitleyecek. 51. bölüm öncesi paylaşılan üçüncü fragmanda Cihan’ın Alya’ya evlilik teklifi ettiği anlar seyirciyi büyüledi.Derleyen: Hande Karacan
Yeni bölümde Cihan’ın, Cihan Deniz’i Boran’ın eline bırakmamak adına Ecmel’in evini ateşe vermesi, iki aile arasındaki ipleri tamamen koparıyor.
Artık gerilim gizli bir rekabet olmaktan çıkıp açık bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Bu sert mücadelede Cihan ve Alya omuz omuza dururken, aralarındaki bağ yaşanan tüm fırtınalara rağmen daha da güçleniyor.
Cihan, Ecmel ve Boran’ı köşeye sıkıştırmak için tüm kozlarını oynuyor. Dengeleri değiştiren gizemli bir destek, karşı tarafın yeniden toparlanmasını sağlıyor. Bu görünmez hamle, savaşın seyrini beklenmedik şekilde değiştirecek gibi görünüyor.
Öte yandan fragmanda öne çıkan romantik sahne, izleyicinin kalbini fethetti.
Cihan’ın Alya’ya yüzük uzatarak, “Sen benim karımsın ve bu yüzüğü takmanı istiyorum…” sözleriyle yaptığı çıkış, adeta bir evlilik teklifine dönüştü.
Alya’nın “Seve seve” yanıtı ise bölüme damga vurdu. Tanıtımın yayınlanmasının ardından sosyal medya yorum yağmuruna tutuldu.