Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımı nefesleri kesti. Boran’ın, Cihan’ın arabasına çarpıp onu uçurumdan aşağı yuvarladığı çarpıcı sahneler izleyicileri hem heyecanlandırdı hem de endişelendirdi.
Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımı şok etti! Kıskançlık krizindeki Boran, Cihan’ın arabasına çarpıp onu uçuruma yuvarladı. Alya’nın çaresiz çabaları ve Cihan’ın kaderi izleyicileri ekrana kilitledi. Nefesleri kesecek bölüm pazartesi 20.00’de Kanal D’de…
Alya, birlikte yolculuk yaptığı Boran’a artık onunla olamayacağını bir kez daha anlatmaya çalıştı. Ancak kıskançlık nöbetine giren Boran, arabayı uçuruma doğru sürmeye başladı.
Boran’ı engellemek isteyen Cihan önünü kestiği anda, Boran uçurum kenarında Cihan’ın aracına çarptı.
Cihan’ın arabasıyla birlikte uçuruma yuvarlanması Uzak Şehir izleyicilerini derinden sarstı. Tanıtım yayınlandığı anda sosyal medyada rekor seviyede etkileşim aldı.
AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.
UZAK ŞEHİR DİZİSİ
Uzak Şehir, Kanal D'de yayınlanan popüler bir Türk dram dizisidir. 11 Kasım 2024'te başlayan dizi, Lübnan yapımı ünlü Al Hayba dizisinden uyarlanmıştır. Ay Yapım ve AyNA Yapım imzalı yapım, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Narlı köyünde çekilmektedir.
Konusu:
Alya Albora (Sinem Ünsal), Kanada'da mutlu bir hayat sürerken eşinin ani ölümüyle sarsılır. Eşinin vasiyeti üzerine cenazesi ve 5 yaşındaki oğlu Deniz'le birlikte Mardin'deki Albora ailesinin topraklarına gelir. Ancak güçlü ve gelenekçi Albora ailesi, torunları Deniz'i Kanada'ya geri göndermez. Alya, ailesinin baskısıyla eşinin kardeşi Cihan Albora (Ozan Akbaba) ile evlenmek zorunda kalır.
Geçmişin karanlık sırları, kan davaları, kaçakçılık rotaları ve aile içi mücadeleler ön plana çıkar. Alya, oğluyla kaçmak ile aşk ve aile arasında sıkışıp kalırken büyük bir çatışma başlar.
Dizi, aşk, aile bağları, intikam, töre ve gizem unsurlarını harmanlayan yoğun bir dram olarak ilerler.
Şu anda 2. sezon yayınlanmakta olup, her pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yeni bölümleriyle ekranda. (Şubat 2026 itibarıyla 48+ bölüm yayınlanmış durumda, reytinglerde sıkça zirveye oturuyor.
Başlıca Oyuncular:
• Ozan Akbaba → Cihan Albora
• Sinem Ünsal → Alya Albora
• Gonca Cilasun → Sadakat Albora
• Müfit Kayacan → Ecmel Albora
• Ferit Kaya → Demir Baybars
• Alper Çankaya → Şahin Albora
• Atakan Özkaya → Kaya Albora
• Sahra Şaş → Nare Albora
• Dilin Döğer → Zerrin Albora
• Kuzey Gezer → Deniz
İzleme Platformları: Kanal D canlı yayın, puhutv.com (tüm bölümler full ve tekrar), YouTube resmi kanalı (tanıtımlar ve klipler).Fenomen bir dizi haline gelen Uzak Şehir, Mardin'in görsel güzelliği, güçlü senaryo ve oyuncu performanslarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor!