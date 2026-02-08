Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı

Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı

Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımı şok etti! Kıskançlık krizindeki Boran, Cihan’ın arabasına çarpıp onu uçuruma yuvarladı. Alya’nın çaresiz çabaları ve Cihan’ın kaderi izleyicileri ekrana kilitledi. Nefesleri kesecek bölüm pazartesi 20.00’de Kanal D’de…

Haberi Paylaş
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 1

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımı nefesleri kesti. Boran’ın, Cihan’ın arabasına çarpıp onu uçurumdan aşağı yuvarladığı çarpıcı sahneler izleyicileri hem heyecanlandırdı hem de endişelendirdi.

1 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 2

Alya, birlikte yolculuk yaptığı Boran’a artık onunla olamayacağını bir kez daha anlatmaya çalıştı. Ancak kıskançlık nöbetine giren Boran, arabayı uçuruma doğru sürmeye başladı.

2 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 3

Boran’ı engellemek isteyen Cihan önünü kestiği anda, Boran uçurum kenarında Cihan’ın aracına çarptı.

3 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 4

Cihan’ın arabasıyla birlikte uçuruma yuvarlanması Uzak Şehir izleyicilerini derinden sarstı. Tanıtım yayınlandığı anda sosyal medyada rekor seviyede etkileşim aldı.

4 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 5

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

5 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 6

UZAK ŞEHİR DİZİSİ

Uzak Şehir, Kanal D'de yayınlanan popüler bir Türk dram dizisidir. 11 Kasım 2024'te başlayan dizi, Lübnan yapımı ünlü Al Hayba dizisinden uyarlanmıştır. Ay Yapım ve AyNA Yapım imzalı yapım, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Narlı köyünde çekilmektedir.

6 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 7

Konusu:

Alya Albora (Sinem Ünsal), Kanada'da mutlu bir hayat sürerken eşinin ani ölümüyle sarsılır. Eşinin vasiyeti üzerine cenazesi ve 5 yaşındaki oğlu Deniz'le birlikte Mardin'deki Albora ailesinin topraklarına gelir. Ancak güçlü ve gelenekçi Albora ailesi, torunları Deniz'i Kanada'ya geri göndermez. Alya, ailesinin baskısıyla eşinin kardeşi Cihan Albora (Ozan Akbaba) ile evlenmek zorunda kalır.

7 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 8

Geçmişin karanlık sırları, kan davaları, kaçakçılık rotaları ve aile içi mücadeleler ön plana çıkar. Alya, oğluyla kaçmak ile aşk ve aile arasında sıkışıp kalırken büyük bir çatışma başlar.

8 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 9

Dizi, aşk, aile bağları, intikam, töre ve gizem unsurlarını harmanlayan yoğun bir dram olarak ilerler.

9 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 10

Şu anda 2. sezon yayınlanmakta olup, her pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yeni bölümleriyle ekranda. (Şubat 2026 itibarıyla 48+ bölüm yayınlanmış durumda, reytinglerde sıkça zirveye oturuyor.

10 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 11

Başlıca Oyuncular:

• Ozan Akbaba → Cihan Albora

• Sinem Ünsal → Alya Albora

• Gonca Cilasun → Sadakat Albora

• Müfit Kayacan → Ecmel Albora

• Ferit Kaya → Demir Baybars

• Alper Çankaya → Şahin Albora

• Atakan Özkaya → Kaya Albora

• Sahra Şaş → Nare Albora

• Dilin Döğer → Zerrin Albora

• Kuzey Gezer → Deniz

11 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 12

İzleme Platformları: Kanal D canlı yayın, puhutv.com (tüm bölümler full ve tekrar), YouTube resmi kanalı (tanıtımlar ve klipler).Fenomen bir dizi haline gelen Uzak Şehir, Mardin'in görsel güzelliği, güçlü senaryo ve oyuncu performanslarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor!

12 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 13
13 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 14
14 15
Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı - Resim: 15
15 15
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro