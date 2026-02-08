Uzak Şehir'de ölümcül çarpışma: Boran çıldırdı, Cihan'ı uçuruma yuvarladı

İzleme Platformları: Kanal D canlı yayın, puhutv.com (tüm bölümler full ve tekrar), YouTube resmi kanalı (tanıtımlar ve klipler).Fenomen bir dizi haline gelen Uzak Şehir, Mardin'in görsel güzelliği, güçlü senaryo ve oyuncu performanslarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor!