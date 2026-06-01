Başarılı oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer ve Atakan Özkaya gibi isimleri buluşturan yapım, yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu akşam ekrana gelecek 63. bölümde, Alya ve Cihan uzun süredir verdikleri mücadelelerin ardından görkemli bir düğünle mutluluklarını taçlandırmaya hazırlanıyor. Konağın içinde uzun zaman sonra ilk kez umut ve heyecan dolu bir atmosfer hakim olurken, geçmişten gelen gölgeler bu mutluluğu tehdit etmeye devam ediyor.

Meryem’in sakladığı büyük sırrı koz olarak elinde tutan Boran, gerilimi artıran hamleleriyle dengeleri yeniden sarsıyor. Çaresizlik içinde sıkışan Meryem kritik bir kararın eşiğine gelirken, Boran’ın Cihan’a karşı beslediği intikam isteği Alya’yı zor bir seçime sürüklüyor.

Alya, sevdiği adamı korumak ile kendi iç dünyasındaki yaralar arasında sıkışırken, alınacak kararlar her şeyi geri dönüşü olmayan bir noktaya taşıyor. Mutlulukla başlaması beklenen gece, aniden yükselen silah sesleriyle kabusa dönüşüyor. Albora’da yaşanacak bu büyük kırılma, herkesin kaderini kökten değiştirecek.