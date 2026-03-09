Yayınlanan tanıtımda Cihan’ın annesine yönelttiği “Vurgun’u kim vurdu?” sorusu, aile içinde yeni bir krizin fitilini ateşliyor.

Alya ise Sadakat’e sert bir şekilde “Boran değil mi?” diye sorarak geçmişte gizlenen sırların yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Bu soru, aile içinde yıllardır saklanan gerçeklerin ortaya çıkabileceğinin sinyalini veriyor.

SADAKAT OĞLUNU KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Sadakat, yaşananların ardından oğlunu korumak için suçu üstlenmeye hazır olduğunu ima ediyor. Ne Cihan ne de Alya bu açıklamaya ikna oluyor. İkili, Sadakat’in gerçeği sakladığından şüphe ederken aile içindeki gerilim giderek büyüyor.

ALYA’NIN KADERİ SADAKAT’İN KARARINA BAĞLI

Alya için ise mesele yalnızca gerçeği öğrenmek değil. Deniz’in velayetini alabilmesi için Sadakat’in her şeyi itiraf etmesi gerektiğini söylüyor. Sadakat’in nasıl bir karar vereceği ve Vurgun’u kimin vurduğuna dair gerçeğin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise bu akşam yayınlanacak bölümde netleşecek.

Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.