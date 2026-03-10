Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu, Mardin’in büyüleyici atmosferinde çekilen Uzak Şehir dizisinde heyecan dorukta. Dizinin kilit karakterlerinden biri olan Meryem için yürütülen titiz cast çalışması sona erdi. Hem dram hem de komedi projelerindeki unutulmaz performanslarıyla tanınan Ceren Moray, Meryem rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aslında 3. sezon için planlanan Meryem karakterinin hikayesi, izleyicinin yoğun ilgisi ve senaryonun akışı doğrultusunda erkene çekildi.

MERYEM’İN HİKAYESİ 55. BÖLÜMDE BAŞLIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceren Moray’ın canlandıracağı Meryem, 55. bölüm itibarıyla diziye dahil olacak. Cihan Albora’nın (Ozan Akbaba) yarım kalmış eski aşkı olarak hikayeye giriş yapacak olan Meryem, izleyicileri hüzne boğacak bir geçmişle geliyor.



CİHAN VE MERYEM’İN YOLLARI HAPİSHANEDE KESİŞİYOR

Meryem’in hayatı, Cihan ile evleneceği gün yaşanan trajik bir silahlı saldırıyla altüst olmuştur. Bu saldırı sonrası yolları ayrılan ikiliden Cihan başka bir evlilik yaparken, Meryem ise büyük acılarla baş başa kalmıştır.

MERYEM’İN DRAM DOLU GEÇMİŞİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Babasının baskısı ve yurt dışında tanımadığı bir adamla zorla evlendirilmesi Meryem’i psikolojik olarak yıpratmıştır.

Aradan geçen uzun yılların ardından Meryem ve Cihan’ın yolları, beklenmedik bir şekilde hapishanede kesişecek.

Artık ne Cihan eski Cihan’dır ne de Meryem o masum genç kız...



GÜÇLÜ OYUNCULUK, SARSICI HİKAYE

Yapım ekibinin, Meryem karakteri için oyunculuğu çok güçlü bir isim üzerinde durduğu ve Ceren Moray ile imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Mardin’in sert coğrafyasında, geçmişin pişmanlıkları ve bugünün zorlukları arasında sıkışan Meryem'in hikayesi, pazartesi akşamları reyting listelerini bir kez daha sallamaya aday.