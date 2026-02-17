Kanal D ekranlarında pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi hâline gelen dizi, 50. bölümüyle bir kez daha heyecan dozunu artırdı. Tempo düşmeyen sahneler, izleyiciyi ekran başına kilitlerken yeni bölüm tanıtımı da merakı zirveye taşıdı.

Fragmanda Cihan ve Alya’nın sahneleri dikkat çekerken, Cihan’ın “Adım attığınız her yer cehenneminiz olur!” sözleriyle depoyu ateşe verdiği anlar geceye damga vurdu. Bu çarpıcı sahne sosyal medyada övgü dolu yorumlarla karşılandı.

İzleyiciler; “Beklediğimiz an sonunda geldi”, “Final sahnesi efsaneydi”, “İçimin yağları eridi”, “Uzun zamandır böyle fragman görmemiştik” gibi paylaşımlarda bulundu.

UZAK ŞEHİR 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirilen kazanın ardından Cihan’ın sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam eder. Ameliyat süreci beklenmedik risklerle daha da karmaşık bir hâl alırken, zaman Cihan’ın aleyhine işlemektedir. Onun yaşam mücadelesi sürerken Alya, tüm gücünü sevdiği adamı hayata döndürmeye adar. Ancak oğlunu korumak için aldığı kararların Cihan’ı bu noktaya getirdiğini düşünmesi, vicdan yükünü ağırlaştırır.

Diğer tarafta Zerrin, bebeğinin aniden fenalaşmasıyla büyük bir panik yaşar. Durumu kimseye hissettirmeden çözmeye çalışırken, hiç ummadığı bir anda yakalanır. Karşılaştığı bu engel, saklamaya çalıştığı gerçeğin açığa çıkmasına zemin hazırlar.