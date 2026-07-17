Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimlerin rol aldığı Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gördü.
Dizinin sezon finaline Alya ve Cihan'ın düğün sahnesi damga vurdu. Dizinin yeni sezonu içinse heyecanlı bekleyiş başladı.
KARAR VERİLDİ
Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Birsen Altuntaş, X hesabında Uzak Şehir'in 3. sezonunun akıbetini duyurdu. Altuntaş, Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ağustos ayının sonunda başlayacağını açıkladı.
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin eylül ayında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.