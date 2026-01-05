Kar örtüsüyle kaplanan Midyat’ın tarihi taş yapıları ve dar sokakları, görsel bir şölene dönüştü. Bu büyüleyici manzarayı kaçırmak istemeyen dizi oyuncuları, karlı anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Tarihi dokuyla birleşen beyaz örtü, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Uzak Şehir setinde kartpostallık görüntüler: Set beyaza büründü
Uzak Şehir dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan Midyat, etkisini gösteren kar yağışıyla bambaşka bir atmosfere büründü. Yağan kar, hem set çalışanlarına hem de oyunculara keyifli anlar yaşattı.
OYUNCULAR KAR ANILARINI PAYLAŞTI
Dizinin sevilen isimleri Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan ve Kuzey Gezer, Midyat’ta kar altında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada yayımladı. Paylaşımlar, hayranlardan yoğun beğeni ve yorum aldı.
KÜÇÜK OYUNCUDAN NEŞELİ ANLAR
Setin en enerjik isimlerinden minik oyuncu Kuzey Gezer ise karın tadını doyasıya çıkardı. Karlı sokaklarda oyunlar oynayan Kuzey’in neşeli halleri, izleyenlerin içini ısıttı ve yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Kaynak: DHA