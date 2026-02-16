Yeniçağ Gazetesi
16 Şubat 2026 Pazartesi
Uzak Şehir fragmanı geç geldi: Seyirci ayaklandı

Uzak Şehir fragmanı geç geldi: Seyirci ayaklandı

Pazartesi akşamlarının izlenme rekoru kıran dizisi Uzak Şehir, bu akşam 50. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Saatler kala yayınlanan ikinci fragman ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragmanın gecikmesi izleyicilerin tepkisini çekti.

Hande Karacan
Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizi, her hafta zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

16 Şubat akşamı yayınlanacak 50. bölümde heyecan dorukta. Geçirdiği kazanın ardından hayati tehlikesi süren Cihan, ameliyata alınırken beklenmedik bir komplikasyon işleri daha da zorlaştırıyor. Zamanla yarış başlarken, Alya tüm umudunu Cihan’ın iyileşmesine bağlıyor.

Oğlunu korumak isterken yaşananların Cihan’ı bu noktaya sürüklediğini düşünen Alya, vicdan azabıyla mücadele ediyor.

Diğer tarafta ise Zerrin, bebeğinin aniden fenalaşmasıyla büyük bir panik yaşıyor. Sessizce çözüm ararken hiç hesapta olmayan birine yakalanması, sakladığı gerçeğin açığa çıkmasına neden oluyor.

Yeniçağ Gazetesi
