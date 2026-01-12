Diziyi yakından takip eden izleyiciler, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. “Uzak Şehir bu akşam var mı?” sorusu arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasında yer alırken, her pazartesi Kanal D’de ekrana gelen dizi bu hafta da gündemdeki yerini koruyor. İşte, Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir'in yeni bölümü ne zaman?

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir; aşk, aile ilişkileri ve dramatik anlatımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI, SAAT KAÇTA?

Uzak Şehir’in 45. bölümü, 12 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü, kanalın güncel yayın akışında da yer alıyor.

Verilen aranın sona ermesi ve Ozan Akbaba’nın eşinin sağlık durumuna ilişkin yaşanan gelişmeler, dizinin bu haftaki bölümünü izleyiciler için daha da merak edilir kılıyor.