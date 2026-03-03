Deniz’i korumak için susmayı tercih eden Alya, Ecmel’in silahı Cihan’a doğrultmasıyla en büyük sırrını açıklamak zorunda kaldı. Ecmel ve Boran, vakit kaybetmeden Bismil’e doğru yola çıkarken, Cihan da Kadir’e Deniz’i alıp otelden uzaklaşması talimatını verdi.
Uzak Şehir 53. fragman paylaşıldı: 10 bölümdür aynı hikaye, seyirci veryansın ediyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, 52. bölümüyle izleyiciyi yine nefes kesen bir hesaplaşmanın içine çekti. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan ve Alper Çankaya’nın başı çektiği güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, bu hafta tansiyonu zirveye taşıdı.Derleyen: Hande Karacan
Bir yanda evladını korumaya çalışan Alya ve Cihan, diğer yanda velayet hakkını kullanmak isteyen Ecmel ile Boran… Nefes nefese süren kovalamaca, Boran’ın oğlunu almasıyla şimdilik son buldu.
Cihan’ın baygın halde konağa getirdiği Alya’nın çığlıkları geceyi yardı. Onun kâbus gördüğünü fark eden Cihan, gerçeği saklayarak yanında durmayı seçti. Yaşananlardan derin üzüntü duyan Zerrin ve Fidan ise geçmişte ettikleri yeminleri bir kenara bırakıp Albora Konağı’na gitti. Aile arasındaki konuşma, Cihan’ın yükselen alevleri fark etmesiyle yarıda kaldı.
ALBORA KONAĞI KUNDAKLANMIŞTI
İntikam ateşiyle dolan Cihan, Erol’dan gelen telefonla harekete geçti. Şahin, Kaya, İhtiyar ve Kadir’i yanına alarak Nadim’in sevkiyatına baskın düzenledi ve Alya’ya verdiği sözü tuttu.
Öte yandan Boran’a karşı yeni bir hamle planlayan Sadakat, Vurgun ve Hasan’la gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Deniz’in annesine duyduğu özleme kayıtsız kalamayan Boran ise büyük bir hata yaparak Alya’yı da yanına alıp otelden ayrıldı.
Bu yakınlaşmaya tanık olan Yalçın’ın verdiği haber kısa sürede Cihan’a ulaştı.
Gözleri ve elleri bağlı halde arabadan inmeyi başaran Alya, ormana sığınsa da karanlık ve engebeli arazi kaçışını kısa sürede sonlandırdı. Düşerek yaralanan Alya için zaman daralırken, Cihan adamlarını seferber etti.
Havanın kararması umutları azaltırken, bulunan küçük bir iz Cihan’ın yeniden ayağa kalkmasını sağladı.
Bu sırada Boran’dan tamamen kurtulmaya kararlı olan Sadakat, planını devreye soktu. Oğlunu verdiği adrese çağırarak, bir TIR’a binip Nusaybin sınırından Suriye’ye geçmesini istedi. Bu tehlikeli planda en büyük destekçisi ise Vurgun oldu.