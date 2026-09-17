Erzincan'da Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelendikleri İ.D., F.G. ve A.T.’yi gözaltına aldı.
Hastaneye götürülen şüphelilerin röntgenleri çekildiğinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.
VÜCUTLARINDAN 287 KAPSÜL ÇIKARILDI
Tıbbi müdahalenin ardından şüphelilerin vücutlarından 287 kapsül halinde toplam 2 kilo 770,83 gram afyon sakızı çıkarıldı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklandı.