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Kaynak: İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada dikkat çeken bir gizleme yöntemi ortaya çıktı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E.'yi tespit etti.

UYUŞTURUCUYU VÜCUDUNA GİZLEDİ

Asayiş Büro Amirliği ile Yunus Timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Kontrollerde, bel ve bacak bölgelerine bantla sarılarak gizlenmiş yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ş.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü bildirildi.