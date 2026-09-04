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Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda; yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahsın yapılan kontrollerinde, uyuşturucu maddeleri yutmak suretiyle midelerinde taşıdıkları tespit edildi.

Gerçekleştirilen muayenelerinde 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.