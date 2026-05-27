Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çorum’un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan 3 kişi, uyuşturucu maddeyi dışarı atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Bozdoğan köyü bölgesinde devriye görevi yürüttüğü sırada durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe aldı.

KOVALAMACA SONRASI YAKALANDILAR

Jandarma ekiplerince durdurulan araçta bulunan sürücü M.S. ile yanında bulunan B.E. ve A.Ö., araç içerisindeki uyuşturucu maddeyi dışarı atarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Şüphelilere ait 3 ayrı ikamet ile araçta yapılan aramalarda toplam 81,97 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan M.S.’nin cep telefonunda yapılan ön incelemede, uyuşturucu kullandığı değerlendirilen M.C.T. isimli şahıs da tespit edildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheliyle birlikte soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.