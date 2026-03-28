Afyon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent girişinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 21.74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan O.Ö. ve N.K. ile A.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan ikisi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, A.K., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.