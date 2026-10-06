Tekirdağ’ın Saray ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, bir şüpheliyi takibe aldı.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliye ait güvercin kümesinde arama gerçekleştirdi.
UYUŞTURUCUYU KÜMESE SAKLAMIŞ
Aramada 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.