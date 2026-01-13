YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Dr. Aytun Çıray, uyuşturucu kullanımının artmasının toplumsal sorunların çözümü önünde önemli bir engel olduğunu söyledi. Son yıllarda Türkiye’ye yönelik göç kadar uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığına ve bunun da sosyal sorunları arttırdığına dikkat çeken Çıray, “Uyuşturucu kullanımı toplumun geleceğini etkilerken aynı zamanda sokaklardaki şiddet olaylarının da artmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. İçinden geçtiğimiz süreçteki veriler ,uyuşturucu kullanımının toplumda yüzde 300 arttığını ve kullanım yaşının da düştüğünü de ortaya koymakta. Bu durum ülke geleceğini büyük bir risk altına atmakta” dedi.

Afganistan üzerinden gelen uyuşturucunun Türkiye’de kaldığını kaydeden, Aytun Çıray, şunları söyledi:

“Daha önceki yıllarda Türkiye içinde kalmayan uyuşturucu şimdi Türkiye’de kalıyor. PKK terör örgütünün de bunda etkisi olduğu kamuoyunda defalarca dile getirilip tartışıldı. Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir risk ile karşı karşıya olduğumuz ortada. Buna daha fazla tedbir alınması gerektiği de artık bu süreçte kaçınılmaz. Mevcut durumda gelen bilgiler doğrultusunda ifade etmek gerekirse uyuşturucu kullanımında yüzde 300 gibi çok yüksek oranda artış söz konusu. Uyuşturucu nitelikli maddelerin şu anda en önemlilerini başında kimyasal, sentetik uyuşturucular geliyor.”

Uyuşturucu kullanımı yaşının düşmesinin de ileriki yıllara yönelik olarak önemli bir sorun olduğunu ifade eden Aytun Çıray, “Kimyasal ve sentetik içerikli uyuşturucular orta okul, lise etrafında rahatlıkla bulunabiliyor. Türk kamuoyu zaten bunu yıllardır tartışmakta. Hatta uyuşturucu kullanımının daha küçük yaşlarda bile olduğunu biliyoruz. Türkiye açısından çok ciddi bir durum söz konusu” dedi.

Uyuşturucu kullanımının toplumsal şiddetin oluşmasında da önemli bir etken olduğunu anlatan Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sokaklarda yaşanan şiddetin, yine sokak ortasında işlenen cinayetlerin önemli bir bölümünde uyuşturucu kullanımı karşımıza çıkmakta. Özellikle sosyopat bozukluğu olan bireylerin uyuşturucu kullanımı şiddeti, cinayeti arttırıyor. Bu tür eğilimi olan bireylerin uyuşturucu kullanımını ardından sergiledikleri davranış bozuklukları şiddet sonucunu doğurmakta. Son yıllarda sokak ve caddelerde insanların gözü önünde işlenen cinayetlere tanık oluyoruz maalesef. Yaşanan bu şiddetin nedenlerinden biri de uyuşturucu kullanımı.”

Son günlerdeki uyuşturucu operasyonlarının Türkiye’nin gündemini bir hayli meşgul ettiğine de dikkat çeken Çıray, “Uyuşturucu kullanımına yönelik operasyonlar kadar bu uyuşturucunun kaynağını da tespit etmek büyük önem taşıyor. Toplumun tüm kesimlerini zehirleyen uyuşturucunun kaynağına inilmesi gerekiyor. Uyuşturucunun kaynağı nerede? Bu kaynağının tespit edilip sorunun o noktadan itibaren kurutulması gerekiyor. Bu sorundan Türkiye’nin kurtulması ülke geleceği açısından, toplumun daha sağlıklı olması açısından ve gelecek nesillerin güvenliği açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Dünyada birçok ülkenin uyuşturucu kullanımını yaygınlaşması nedeniyle sorunlar yaşadığını da ifade eden Çıray, şunları kaydetti:

“Uyuşturucu kullanımının toplumsal sonuçları Latin Amerika ülkelerinde örnekleriyle duruyor. Bu ülkeler mücadele ediyor ama toplumsal doku zarar görüyor. Batılı ülkeler uyuşturucu kullanımı ile ciddi mücadele ediyor. Afganistan, Pakistan hatta Ortadoğu’da bazı ülkelerin yaşadıkları da ortada. Bu örneklerin iyi analiz edilip bu soruna kapsamlı bir çözüm getirilmesi şart.”