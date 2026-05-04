Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar M.K. ve G.C. hazır bulundu.

SANIKLAR BERAAT İSTEDİ, MAHKEME AFFETMEDİ

Duruşmada söz alan sanıklardan M.K., savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü ve beraatını talep etti. Diğer sanık G.C. de benzer bir savunma yaparak suçsuz olduğunu iddia etti.

Ancak mahkeme heyeti, toplanan deliller ve somut bulgular ışığında sanıkların suçlu olduğuna hükmetti. Kararda, her iki sanığın da 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilirken, ayrıca şahıslara 180’er bin lira adli para cezası kesildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Olay, 8 Ağustos 2025 tarihinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla başlamıştı. Yapılan aramalarda sanıkların üzerinde ve bulundukları yerde 101,42 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirilmişti. Operasyonun ardından gözaltına alınan M.K. ve G.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.