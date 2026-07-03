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Kaynak: İHA

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, adli kontrol şartı getirilerek tahliye edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunan sanık H.M.K. ve avukatı katıldı. Hakkındaki iddialara karşı savunma yapan H.M.K., uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü. Kanser hastası olduğunu belirten sanık, uyuşturucu maddeyi yalnızca yaşadığı şiddetli ağrıları hafifletmek amacıyla kullandığını ve sadece kullanıcı olduğunu iddia etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Ancak dosyadaki mevcut durumu değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.