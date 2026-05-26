Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 17 yaşındaki M.G.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda sentetik ecza ele geçirildi.
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ
Hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından yasal işlem başlatılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine devredildi.
KAVAK ÇOCUK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin bitmesiyle Samsun Adliyesine sevk edilen çocuk şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. M.G.Ö., işlemlerinin ardından Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine nakledildi.