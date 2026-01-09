İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifade veren Aleyna Tilki, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık dosyasına giren raporda, saç örneğinde “esrar” ile ilişkili bir bulguya rastlandığı ifade edilmişti.

Gelişmeler üzerine Aleyna Tilki’nin avukatı Adem Uğur Kızıldere yazılı bir açıklama yayımladı. Kızıldere açıklamasında, kamuoyunda yer alan haberler nedeniyle yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediklerini belirtti.

DUMANA BAĞLI KALINTI

Açıklamada, Tilki’nin kan örneğinde herhangi bir yasadışı maddeye rastlanmadığı vurgulanırken, saç örneğinde tespit edilen maddenin kimyasal bir uyuşturucu olmadığı, dumana bağlı bir kalıntı olduğu ifade edildi.

Müvekkilinin kısa süre önce bu tür maddelerin yasal olarak tüketilebildiği bir ülkede bulunduğunu belirten avukat, kamusal alanlarda pasif şekilde dumana maruz kalınmış olabileceğini dile getirdi.

Avukat Kızıldere, yargı sürecinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini vurgulayarak, yapılan haber ve yorumlarda masumiyet karinesine özen gösterilmesi çağrısında bulundu.